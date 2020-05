Jacek Nizinkiewicz: Prezes życia i śmierci

Wybory prezydenckie na cztery dni przed planowanym terminem nie są przygotowane. Nikt ich także nie odwołał. Marszałek Sejmu pyta za to Trybunał Konstytucyjny, czy przesunięcie terminu będzie zgodne z konstytucją. Dzień wcześniej Elżbieta Witek zapytała PKW, czy wybory można przeprowadzić 10 maja, mimo że Sylwester Marciniak, szef Komisji, już w minioną sobotę informował na łamach „Rz”, że nie jest to możliwe z przyczyn prawnych i organizacyjnych.

Gołym okiem widać, że rządzący szukają formuły prawnej, by wybory przesunąć. Wcześniej nie potrzebowali jednak żadnej podstawy do odebrania PKW uprawnień do organizacji wyborów i przekazania odpowiedzialności za głosowanie kopertowe Poczcie Polskiej. Kto może ponieść konsekwencje za przygotowanie wyborów jedynie na podstawie decyzji premiera z 16 kwietnia?