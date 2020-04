Tomasz Krzyżak: Złudne nadzieje

W czwartek rząd ma poinformować o utrzymaniu ograniczeń. Jest niemal pewne, że potrwają dłużej, niż zakładano, a katalog zostanie rozszerzony. Od początku tygodnia ministrowie mówią o tym w mediach, ale w trybie przypuszczającym. Wprowadza to niepotrzebne spekulacje, a uwięzieni w domach Polacy zaczynają się irytować.

Dla wielu osób jedną z ważniejszych kwestii jest to, czy będą mogli w Wielkanoc pójść do kościoła. Dziś limit wiernych, którzy mogą uczestniczyć w nabożeństwie, wynosi pięć osób. Od 12 kwietnia (Niedziela Zmartwychwstania) ma być to już osób 50. Tak stanowi obowiązujące dziś prawo.