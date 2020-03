Jacek Nizinkiewicz: Kanibalizm opozycji na życzenie PiS

Podczas epidemii potrzebne są ekstraordynaryjne rozwiązania. Nie powinny dziwić zmiany w prawie, składające się na tarczę antykryzysową, które procedowane są w trybie pilnym. Nawet jeśli zapisy umożliwiające przedsiębiorcom i pracownikom przetrwanie w czasie kryzysu są dalekie od ideału, zawierają niepotrzebne komplikacje, czy są niewystarczające, to i tak duża część Polaków potrzebuje nowych regulacji, żeby przetrwać. Po to mamy opozycję, żeby uzupełniała luki i wyłapywała błędy, zgłaszając poprawki. Dobrze, że Senat nie jest zdominowany przez PiS, bo uniknięcie monowładzy jest szansą na zdrową kontrolę i odrzucenie niedemokratycznych zakusów.

Żadnej władzy nie należy ufać i trzeba patrzeć jej na ręce. Potwierdził to PiS, wrzucając w nocy z piątku na sobotę do pakietu pomocniczego niezapowiedziane wcześniej zmiany w kodeksie wyborczym. Opozycja zamiast wspólnie wytknąć i naprawiać nadużycie władzy, popadła w oskarżenia. Lewica i PSL zaczęły oskarżać Platformę, że poparła tę zmianę, mimo że PO za tą poprawką nie optowała. KO uderzyła w Lewicę, że powinna była być na sali plenarnej, bo gdyby nie PO, to szwindel PiS nie zostałby wyłapany. Wcześniej poseł PO mówił, że jak Platforma będzie rządzić z Konfederacją, to narodowcy zajmą się Lewicą, a PSL nagłaśniał rzekome słowa Małgorzaty Kidawy-Błońskiej o tym, że „konstytucja jest ważniejsza od ludzkiego życia”. Czy to brzmi poważnie?

Zobacz wyniki sondażu: Również wyborcy PiS nie chcą wyborów za rok