Sondaż: Również wyborcy PiS chcą wyborów za rok

– Każdy, kto orientuje się, jak wygląda rzeczywistość, wie, że wybory w maju są absurdem. Tylko obóz władzy tego jeszcze zdaje się nie dostrzegać. Dochodzi do sytuacji, w której to wyborcy opozycji bardziej chcą przedłużenia kadencji obecnej władzy niż sami wyborcy Dudy – komentuje w rozmowie z „Rzeczpospolitą” prof. Jarosław Flis z UJ.

– Mam nadzieję, że będą warunki do przeprowadzenia wyborów, ale gdyby się tak działo, że epidemia będzie szalała, i że będziemy cały czas musieli trzymać dyscyplinę, ograniczenia, jakie są w tej chwili, to myślę, że ten termin wyborów wtedy może się okazać nie do utrzymania – stwierdził urzędujący prezydent.

Co na to opozycja? Władysław Kosiniak-Kamysz nie ma w tej sprawie wątpliwości. Od dłuższego czasu przekonuje, że elekcję trzeba przełożyć.

Koalicja Obywatelska także nie widzi możliwości głosowania. Nieoficjalnie jej politycy mówią, że pierwszym krokiem na drodze do porozumienia w tej sprawie musiałoby być wprowadzenie klęski żywiołowej. To dałoby możliwość rozmów o przełożeniu wyborów.

Ale polityczne nastroje podgrzała poprawka, którą do tarczy antykryzysowej zgłosiło PiS. Umożliwia ona głosowanie korespondencyjne dla osób powyżej 60. roku życia. Tarcza została przegłosowana przez Sejm w nocy z piątku na sobotę razem z tym kontrowersyjnym przepisem. I choć opozycja zgodnie głosowała przeciwko poprawce, to całą ustawę poparła Koalicja Obywatelska. Jak mówił później lider PO Borys Budka, Koalicja nie chciała wejść w pułapkę zastawioną przez Jarosława Kaczyńskiego.

Sceptycznie do deklaracji Kidawy-Błońskiej odniósł się też Szymon Hołownia.

Początek tygodnia to dalsze dyskusje o tarczy, którą teraz ma zająć się Senat. W kuluarach mówi się, że izba wyższa przygotuje ustawę podobną do tarczy, ale bez przepisów o wyborach. Zostanie wysłana do Sejmu, a ta, którą przyjął Sejm, trafi na 30 dni do Senatu. W ten sposób opozycja mogłaby odbić piłeczkę po nocnym głosowaniu w Sejmie i zaskakującym manewrze PiS.