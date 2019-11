Kolanko: 30-krotność ma skonsolidować PiS? Fotorzepa/ Jerzy Dudek

Dyskusja o 30-krotności to coś więcej, niż tylko kwestia budżetowa. W ten sposób PiS chce pokazać, że to ta partia nadaje ton w Zjednoczonej Prawicy, bez względu na to, ile szabel mają koalicjanci. Tak wynika z ostatnich rozmów "Rzeczpospolitej" w Sejmie i poza nim. Jest też teoria, że to jednocześnie jeden ze sposobów konsolidacji ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego po trudnej kampanii wyborczej.