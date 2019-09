Kolanko: Pytania o jutro Kidawy-Błońskiej

Od chwili, gdy pojawiła się informacja, że to Kidawa-Błońska będzie kandydatką KO na premiera zarówno krytycy, jak i zwolennicy tej decyzji wskazują, że to manewr porównywalny z tym, którego dokonało PiS w 2015 roku. Różnic jest oczywiście sporo. Czasu jest dużo mniej, a opozycja w maju poniosła bolesną porażkę z PiS. W 2015 Beata Szydło i kampania PiS miały impet po zwycięstwie prezydenta Andrzeja Dudy. Ale kluczowa w tym roku sprawa dotyczy tego, czy wyborcy uwierzą w samodzielność Małgorzaty Kidawy-Błońskiej tak jak uznali, że Beata Szydło i Andrzej Duda będą prowadzić samodzielną politykę. To wtedy był jeden z ważniejszych czynników pracujących na korzyść polityków będących twarzami podwójnej kampanii.

Dlatego akcent ze startu przemówienia wicemarszałek Sejmu tylko pomaga. KO w piątek jednoznacznie postawiła na kobiety, które przedstawiały kolejne propozycje programowe. To próba powtórki przesłania z kampanii samorządowej i ogólnego hasła “Ten rząd obalą kobiety”. W starciu ze skonsolidowanym blokiem lewicowym to będzie miało kluczowe znaczenie. Mobilizacja tego właśnie elektoratu na styku KO i Lewicy może zmienić układ sił w ramach opozycji.