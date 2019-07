Dąbrowska: Ludowcy z głową na srebrnej tacy

Inny polityk, były poseł PSL, bezlitośnie podsumowuje politykę władz Stronnictwa z ostatniego czasu: – Jak można w ciągu jednego kwartału pójść do KE zdominowanej przez podejście liberalne, potem ogłosić, że wyborów wcale się nie przegrało, następnie uznać, że trzy mandaty w PE to „spełnienie celu”, potem wszystko to przekreślić i uznać, że budujemy oddzielną Koalicję Polską? Zakałapućkali się zupełnie. Zdaniem naszego rozmówcy obecnie politycy PSL najbardziej entuzjazmują się tym, czy w Warszawie wystartuje Joanna Fabisiak, b. posłanka PO. – To absurd – komentuje.