Odprysk sprawy Królikowskiego: Trybunał Konstytucyjny wsparł adwokatów w sporze o depozyty

Trybunał Konstytucyjny nie podzielił zastrzeżeń Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro do korporacyjnych regulacji dotyczących depozytów adwokackich.

Zbigniew Ziobro wystąpił do TK po wybuchu głośnej sprawy dotyczącej wyłudzeń podatku VAT, w której ujawniono, a nawet nagłośniono fakt, że występujący tam w roli pełnomocnika prof. adwokat Michał Królikowski, były wiceminister sprawiedliwości, przyjął milion zł od swoich klientów jako depozyt adwokacki, co organy ścigania zakwalifikowały jako brudnych pieniędzy (śledztwo wciąż trwa).

Profesor wyjaśnia, że pieniądze przyjął na poczet ewentualnego poręczenia (kaucji) za jego klienta, czekamy więc na wynik jego sprawy, a zwłaszcza w jakim stopniu wpłynie na niego wpłynie na niego orzeczenie TK.

Postanowienie Trybunału jest ważne jednak w ogóle dla adwokatury (i radców też) gdyż utrzymuje ustalone przez samorząd adwokacki w jego regulaminie granice, kiedy depozyt adwokacki jest dopuszczalny, a kiedy nie. A jest to nierzadko stosowane narzędzie, gdyż pewne pieniądze są zwyczajnie nieraz potrzebne na prowadzenia sprawy, choćby koszty, opłaty, jakie w procesie mogą się pojawić. Po drugie TK potwierdza niezależność w tym zakresie za samorządu prawniczego.

To nie pierwsze w ostatnim czasie orzeczenie Trybunału, w swej treści wbrew większości rządowej, czym TK wytrąca argument części mediów, i prawników o rzekomej fasadowości Trybunału. Pewnie za wcześnie na jego ocenę po pisowskiej przebudowie, wiele osób nie pogodzi się prędko z obecnym składem TK, ale pozycja, autorytet instytucji zależy także, a może przede wszystkim, do jej praktycznego działanie. Tych walorów raczej nie da się zadekretować, albo są albo ich nie ma. To życie pokaże jak będzie.