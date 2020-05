Koronawirus: otwarcie urzędów - jakie sprawy można załatwić

– Od 18 maja Urząd m.st. Warszawy prowadzi obsługę klientów we wszystkich sprawach. Nie oznacza to jednak, że tak jak przed epidemią. Wprowadziliśmy system telefonicznych i internetowych zapisów na konkretne godziny. Ponadto w kasach urzędu nie są przyjmowane płatności gotówką – tłumaczy Karolina Gałecka z warszawskiego ratusza.

– W poniedziałek otwieramy m.in. Centrum Obsługi Podatnika. Otwieramy także dla klientów Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego. Kasy urzędu nadal są zamknięte. Wszelkie należności wobec gminy Wrocław można wpłacać bez prowizji we wszystkich oddziałach PKO BP w granicach administracyjnych Wrocławia – mówi Arkadiusz Filipowski z Urzędu Miasta we Wrocławiu.

– Do budynków urzędów będzie się wchodziło jednym czynnym wejściem. Wpuszczane będą tylko osoby, u których nie zostanie stwierdzona gorączka. Co ważne, nadal wszelkie wnioski można składać zdalnie – dodaje Arkadiusz Filipowski.

Skarbówka i ZUS

Ze względu na nasilenie epidemii na Śląsku od 22 do 29 maja nie będzie można odwiedzać oddziałów ZUS w Chorzowie, Rybniku, Sosnowcu i Zabrzu oraz w podległych tym oddziałom inspektoratach i biurach terenowych. ZUS informuje, że wnioski oraz dokumenty można składać na dziennik podawczy albo do specjalnych skrzynek na dokumenty. ZUS, podobnie jak administracja skarbowa, zachęca do korzystania ze swojej Platformy Usług Elektronicznych. Urzędy skarbowe na razie nie otworzą swoich sal obsługi interesantów we wszystkie dni. Tak jak od 8 maja bezpośrednia obsługa odbywa się tylko we wtorki i w piątki.