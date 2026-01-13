Aktualizacja: 13.01.2026 13:43 Publikacja: 13.01.2026 12:57
Środowisko fizjoterapeutów nie jest zadowolone ze zmian, które proponuje Ministerstwo Zdrowia
Jak donosi Rynek Zdrowia, przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii obawiają się, że propozycja rządu spowoduje zamrożenie płac. Jednocześnie uważają, że działanie to wpisuje się w trend poszukiwania oszczędności kosztem pracowników medycznych o najniższych wynagrodzeniach.
9 stycznia odbyło się zebranie przedstawicieli środowiska fizjoterapeutów, którzy są zrzeszeni w Ogólnopolskim Związku Zawodowym Pracowników Fizjoterapii. Tematem obrad były propozycje Ministerstwa Zdrowia, które dotyczyły nowelizacji ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Tomasz Dybek, przewodniczący OZZPF przyznał, że fizjoterapeuci dopiero od niedawna zaczęli otrzymywać wynagrodzenia, które nie mają charakteru głodowego. Jednocześnie zauważył, że zmiany, które proponuje rząd, uderzą w zawody medyczne, gdzie zarobki są najmniejsze.
Jak donosi Rynek Zdrowia, związek zdecydował o powołaniu Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego i jednocześnie zapowiada gotowość do podjęcia ogólnokrajowego protestu w przypadku braku reakcji ze strony ministerstwa. Organizacja ma również zamiar przygotować i przekazać do resortu pakiet postulatów. Będą one dotyczyć m.in. urealnienia wycen świadczeń fizjoterapeutycznych oraz mechanizmu waloryzacji wynagrodzeń, który będzie przejrzysty i sprawiedliwy.
To odpowiedź na propozycję resortu, który chce, aby wzrost wynagrodzeń pracowników medycznych był oparty na wskaźniku waloryzacji obowiązującym w sferze budżetowej. Przedstawiciele związku uważają, że taki wskaźnik nie uwzględnia specyfiki pracy zawodów medycznych ani realiów rynku pracy w ochronie zdrowia.
