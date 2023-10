Podmioty lecznicze (w tym szpitale, dysponenci zespołów ratownictwa medycznego, regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa, stacje sanitarno-epidemiologiczne) muszą zaplanować swoje działania na wypadek wojny. Cała dokumentacja stanowi tajemnicę prawnie chronioną i nie podlega udostępnianiu na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej. Jak podkreśla projektodawca, jest to szczególnie ważne w obliczu konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Plany trzeba aktualizować co rok.

Szpitale mają się przygotować do zwiększonego udzielania świadczeń szpitalnych na potrzeby obronne państwa, w tym na potrzeby służb mundurowych, przez zaplanowanie odpowiedniej liczby łóżek szpitalnych, zgodnie ze wskaźnikiem (75 łóżek szpitalnych na 10 tys. mieszkańców województwa).