Nowotwór złośliwy sutka, białaczka limfatyczna, przewlekła niewydolność nerek, wirusowe zakażenia jelitowe, a także radio- i chemioterapia – to najkosztowniejsze świadczenia w ramach opieki medycznej Ukraińców w Polsce w ubiegłym roku finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Szczegółowe informacje na ten temat Fundusz opublikował kilka dni temu. Ze względu na długotrwałą sprawozdawczość (spływ danych z aptek, poradni, szpitali) objęły one jednak na razie tylko okres od marca do września ubiegłego roku. Co one nam mówią?

Koszty wsparcia

Wśród blisko 752 tys. wykonanych w ciągu pół roku świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z Ukrainy na pierwszym miejscu pod względem kosztów leczenia, w tym refundacji leków (23,4 mln zł, liczba świadczeń – 7481) jest „inna opieka medyczna” – w tym pojęciu mieści się m.in. radioterapia, chemioterapia, przetaczanie krwi. Na drugim miejscu (3683 świadczenia za ponad 9,7 mln zł) są wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe. W polskich placówkach leczono także ponad 7,3 tys. przypadków nowotworów złośliwych sutka (koszt: 9,5 mln zł), 837 białaczek limfatycznych (9,2 mln zł) i 14,3 tys. przewlekłych niewydolności nerek (8,8 mln zł). Największa liczba świadczeń wśród wszystkich wymienionych chorób i porad – 63 811 – dotyczy leczenia próchnicy zębów (koszt 8,7 mln zł). Na drugim miejscu – 35 078 wykonanych świadczeń – dotyczy przeziębienia (koszt 2,8 mln zł) i trzecim – nadciśnienia (24 tys. świadczeń za 2,3 mln zł).

Z danych NFZ wynika, że leczyliśmy u obywateli Ukrainy m.in. ponad 3 tys. padaczek, blisko tysiąc przypadków stwardnienia rozsianego, prawie 1,8 tys. przypadków HIV i kolejne blisko 600 przypadków bezobjawowego stanu zakażenia HIV. W Polsce urodziło się 1635 dzieci obywateli Ukrainy (koszt 4,3 mln zł) i 930 poprzez cesarskie cięcie (koszt 3,3 mln zł). Co ciekawe, niewiele jest świadczeń związanych z Covid-19 – np. na liście jest wykazanych zaledwie 15 świadczeń zakwalifikowanych jako wieloukładowy zespół zapalny powiązany z Covid-19 i 125 przypadków wskazanych do szczepienia przeciwko Covid-19.

Polska, ale także inne kraje Europy, przyjmuje na leczenie także ciężko rannych w wojnie ukraińskich żołnierzy. W grudniu ubiegłego roku resort zdrowia podawał, że leczymy ponad 100 ukraińskich żołnierzy i ok. 2–3 tys. ukraińskich cywilów. Dzięki specustawie o pomocy obywatelom Ukrainy, jaka obowiązuje od marca ubiegłego roku, ukraińscy obywatele, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego, mogą korzystać z opieki medycznej w naszym kraju na równi z ubezpieczonymi polskimi obywatelami. Na ich leczenie Narodowy Fundusz Zdrowia otrzymuje bowiem specjalną dotację celową z budżetu państwa z tzw. Funduszu Pomocy.

Jak podkreśla Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi dla „Rzeczpospolitej”, refundacja „dotyczy także nieposiadających obywatelstwa ukraińskiego małżonków obywateli Ukrainy oraz członków najbliższej rodziny obywateli Ukrainy, którzy mają tzw. Kartę Polaka”. Resort podkreśla jednak, że prawo do opieki medycznej dla wojennych uchodźców wyłącza leczenie uzdrowiskowe, rehabilitację uzdrowiskową i możliwości korzystania z leczenia poza granicami Polski na koszt NFZ.

Ile kosztowało nas leczenie uchodźców z Ukrainy w ubiegłym roku? Jak podaje nam Ministerstwo Zdrowia, koszty tych świadczeń za okres marzec–grudzień 2022 r. wyniosły 514 602 174,62 zł.

Środki na ten rok zostały zaplanowane w wysokości 827 892 000 zł.

Systemowe problemy

– Z pacjentami z Ukrainy mamy dużo problemów. Brakuje kompleksowych, systemowych rozwiązań, np. dotyczących tłumaczeń dokumentów medycznych pacjentów z Ukrainy. Resort nawet nie określił, w jakim języku miałaby być skonstruowana zgoda na leczenie, którą pacjent podpisuje – mówi Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie, specjalista położnictwa i ginekologii.

W ciągu blisko roku od wybuchu wojny polską granicę przekroczyło prawie 10 mln Ukraińców, z czego 8 mln z Polski wyjechało. Blisko milion z nich osiadło w Polsce i tyle samo w Niemczech. Co to oznacza dla polskiej służby zdrowia? – Ogromne obciążenie, głównie POZ i pediatrii. W szpitalach specjalistycznych mamy miejsce dla pacjentów z Ukrainy, bo naszym problemem są przede wszystkim niewystarczające kontrakty, a nie brak mocy przerobowych – mówi nam dyrektor dużej kliniki na Śląsku.