Kilka firm doradczych biorących udział w naszym rankingu działa także we Wrocławiu – trzecim co do wielkości mieście Polski. Największa z nich to – podobnie jak w ubiegłych latach – Olesiński i Wspólnicy, świadcząca zresztą także szeroki zakres usług prawnych. Spośród wrocławskich kancelarii zwraca uwagę debiutant w naszym rankingu – Lighthouse Tax. Jest ona jedną z kancelarii, które wykazały w całym kraju największy przyrost przychodów rok do roku – o niemal 45 proc.

W Krakowie największą firmą doradczą pozostała Taxpoint pomimo nieznacznego zmniejszenia swojego kwalifikowanego personelu. Wzmocniła się kancelaria Jowity Pustuł – z trzech do pięciu osób z uprawnieniami doradczymi.

Uniwersytet Łódzki jest uważany za jeden z najsilniejszych w kraju ośrodków myśli podatkowej. Nic dziwnego zatem, że i doradztwo podatkowe w tym mieście jest nieźle rozwinięte. Kancelarie profesorów Mariańskiego i Dzwonkowskiego obsługują klientów w całym kraju. Także firma Gardens może się pochwalić zasięgiem znacznie wykraczającym poza Łódź.

W naszym regionalnym zestawieniu znalazła się też kancelaria AXELO z Rzeszowa. W innym naszym rankingu – tym dotyczącym kancelarii prawniczych – ma od lat mocną pozycję jako znaczący gracz na rynku usług prawnych na Podkarpaciu. Jednak jej ośmioro doradców podatkowych i 20 innych osób uprawnionych do takiego doradztwa – to atut także na rynku usług związanych z daninami publicznymi.

W regionach, których tu nie wymieniamy, oczywiście też działają doradcy podatkowi. Są to jednak na ogół kancelarie mniejsze, często jednoosobowe.