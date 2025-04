W odpowiedzi resort wskazał, że ani kodeks postępowania karnego, ani prawo o adwokaturze i ustawa o radcach prawnych nie dają podstaw do zapłaty przez Skarb Państwa za samą gotowość do świadczenia pomocy prawnej. Powołano się przy tym na postanowienie Sądu Najwyższego z 2005 r., w którym wskazano, że obowiązek takiej zapłaty istnieje tylko w odniesieniu do „udzielonej” pomocy prawnej, a więc zasądzenie kosztów na rzecz adwokata (lub radcy prawnego) zależy od tego, czy faktycznie wykonał on jakieś czynności w sprawie. To stanowisko zostało podtrzymane w uchwale SN z 2012 r.

„Trzeba mieć także na względzie, że w przypadku gdyby adwokaci i radcy prawni otrzymywali wynagrodzenie za gotowość w ramach pełnienia przez nich dyżurów obrończych, poniesione z tego tytułu przez Skarb Państwa wydatki nie mogłyby być rozumiane jako koszty sądowe, o których mowa w przepisie art. 616 k.p.k. Obejmują one bowiem wydatki poniesione w danym postępowaniu karnym, w tym koszty pomocy prawnej już udzielonej w tym postępowaniu” – czytamy w odpowiedzi resortu.

Ministerstwo Sprawiedliwości – płatność za dyżury możliwa do wprowadzenia w ramach szerszych zmian w procedurze karnej

Jednocześnie Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje, że proponowana zmiana ma charakter wieloaspektowy i „wymaga dokonania kompleksowej analizy przepisów pod kątem kierunku ewentualnych zmian w obowiązującym systemie prawnym umożliwiających realizację prawa do obrony w postępowaniu karnym”. Tymczasem trwają już prace nad nowelizacją zarówno kodeksu karnego, jak i kodeksu postępowania karnego (oraz innych ustaw), zmierzające do „wprowadzenia systemowych zmian regulacji odnoszących się do realizowanego w postępowaniu karnym prawa do obrony”.

Projekt, będący przedmiotem prac rządowych pod numerem UD153, znajduje się na etapie konsultacji, uzgodnień i opiniowania. W piśmie resortu wskazano, że w ramach prac legislacyjnych nad nim możliwe jest też opracowanie zmian w przepisach dotyczących dyżurów w postępowaniu przyspieszonym, w tym formy i zakresu wynagrodzenia za nie. Nowelizacja ta przewiduje bowiem wprowadzenie dyżurów obrończych we wszystkich sprawach (nie tylko w postępowaniu przyspieszonym). Koszty pomocy prawnej udzielonej przez takiego obrońcę pokrywałby Skarb Państwa. W związku z tym MS uznaje, że prowadzenie odrębnych prac w kwestii art. 517j nie jest w tym momencie ani trafne, ani zasadne.

– Moim zdaniem ta odpowiedź raczej odbiera nadzieję na zmianę, niż ją daje – mówi adwokat Robert Pogorzelski, autor wspomnianej petycji.