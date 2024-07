Od 4 lipca duże zmiany w pracy prokuratorów. Wykażą się w trakcie procesu

Czytaj więcej Zawody prawnicze Prokuratorzy chcą pieniędzy na podwyższenie pensji. Jest uchwała Chodzi o wyrównanie wynagrodzeń nieprawidłowo naliczanych za lata 2021 – 2023. Związkowcy z prokuratury wskazują rządowi jak naprawić sytuację i uniknąć dodatkowych kosztów.

Nowe wymogi przed sądem

Nowe przepisy przewidują też dodatkową przyczynę umorzenia postępowania przygotowawczego: kiedy jego prowadzenie nie ma znaczenia dla ochrony praworządności. Co ważne prokurator będzie miał ściśle określone w regulaminie obowiązki w postępowaniu karnym. W noweli wyraźnie wskazano, że będzie on musiał brać udział w rozprawach i posiedzeniach; składać wnioski co do wymiaru kary i innych rozstrzygnięć oraz zaskarżać orzeczenia i zarządzenia, które uznaje za niesłuszne.

Jego aktywność ma być większa także w samej końcówce procesu. Jego rola nie skończy się na wygłoszeniu mowy. Po przedstawieniu istotnych okoliczności sprawy, omówieniu i ocenie dowodów będzie miał obowiązek wskazać na prawne i społeczne cechy sprawy oraz uzasadnić kwalifikację prawną czynu, a także rodzaj i wymiar wnioskowanej kary, środków karnych czy kompensacyjnych.

Podstawa prawna: Rozporządzenie z 12 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie — Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2024 r, poz 905).