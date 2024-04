Szansa na duże podwyżki pracowników prokuratury. Jest projekt ustawy

Szansa na wyższe pensje, dodatki i dłuższe urlopy

Proponowana nowela zakłada też wzrost stałych dodatków za wieloletnią pracę. I tak po 2 latach pracy pracownicy mogliby liczyć na dodatek w wysokości 5 proc. uposażenia zasadniczego. Po 5 latach wyniósłby on już 10 proc. i wzrastał o 5 proc. po kolejnych 5 przepracowanych latach. W konsekwencji po 30 latach pracy dodatek wynosiłby 35 proc. pensji zasadniczej.

Na podwyżki po zmianach mogą liczyć też asystenci prokuratorów. Dolna granica ich wynagrodzenia to obecnie 4300 zł. Projekt zakłada, że minimalne uposażenie zasadnicze asystenta prokuratora wynosiłoby połowę wynagrodzenia prokuratora rejonowego, czyli 7180 zł, a starszego asystenta 60 proc. wynagrodzenia prokuratora rejonowego – 8617 zł.

Asystentom prokuratorów przysługiwałyby też dodatki za wieloletnia pracę i podniesienie kwalifikacji oraz nagrody jubileuszowe.

Związkowcy proponują też w projekcie dodatkowe urlopy dla urzędników prokuratury zależne od stażu pracy. Pięć dni wolnych od pracy ekstra przysługiwałoby po 10 latach pracy w prokuraturze, a po 20 latach pracy 10 dni.

- Proponowane przepisy powinny się przyczynić do zapewnienia tej grupie pracowniczej stabilizacji zawodowej. Powinny też zapewnić zainteresowanie podjęciem pracy w prokuraturze i zahamuje znaczny odpływ dobrze przeszkolonej kadry, co teraz ma miejsce. Przyczyni się też do znacznego przyśpieszenia postępowań przygotowawczych – uważa wiceprzewodnicząca ZZPiPP Agnieszka Nowaczyk.

Jeszcze w kwietniu związek ma przedstawić swoje propozycje ministrowi sprawiedliwości. Autorzy rozwiązań liczą na poparcie resortu i wniesienie ich do Sejmu jako projektu rządowego.