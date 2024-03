Prokurator Ostrowski reaguje na zarzuty dyscyplinarne od rzecznika Bodnara

Resort sprawiedliwości poinformował, że 29 stycznia 2024 r. minister Adam Bodnar powołał prokuratora PK Andrzeja Janeckiego na Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości do rozpoznania sprawy dotyczącej prokuratora PK Michała Ostrowskiego.

W komunikacie napisano, że „Rzecznik Dyscyplinarny Andrzej Janecki rozpozna sprawę w zakresie podejrzenia popełnienia przewinień dyscyplinarnych przez prokuratora Michała Ostrowskiego w okresie od 13 stycznia 2024 r. do 29 stycznia 2024 roku, polegających m.in. na publicznym kwestionowaniu kompetencji Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego do wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o powierzenie funkcji p.o. Prokuratora Krajowego Jackowi Bilewiczowi”. Jak dodano, „innym możliwym przewinieniem jest także publiczne kwestionowanie kompetencji Prokuratora Generalnego jako naczelnego organu prokuratury do podejmowania decyzji wynikających z art. 13 §1 Prawo o Prokuraturze w postaci zarządzeń i poleceń”.

Michał Ostrowski: potraktowano mnie jak pospolitego przestępcę

Zastępca prokuratora generalnego Michał Ostrowski w oświadczeniu przesłanym Polskiej Agencji Prasowej poinformował, że pod koniec lutego otrzymał postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów dyscyplinarnych.



Jak podkreślił, postępowanie dyscyplinarne toczy się w trybie niejawnym, więc nie może informować opinii publicznej o przedstawionych mu zarzutach. "Zaznaczyć mogę jedynie, że zarzuty dotyczą podejmowanych przeze mnie działań w związku z sytuacją w prokuraturze, o których szeroko i transparentnie informowałem opinię publiczną za pośrednictwem mediów" - napisał.

Ostrowski wyjaśnił, że jednak to nie samo ogłoszenie zarzutów jest powodem, dla którego wydał oświadczenie. „Tym powodem jest potraktowanie mnie – urzędującego Zastępcy Prokuratora Generalnego, który wypowiadał publicznie oceny prawne i podejmował działania procesowe, takie jak w sprawie prokurator Bogusławy Zapaśnik – jak pospolitego przestępcy. Oto bowiem do postanowienia o przedstawieniu zarzutów dyscyplinarnych dołączono instrukcję, zgodnie z którą jako obwiniony jestem obowiązany poddać się… oględzinom ciała, pobraniu odcisków palców, badaniom psychiatrycznym, badaniom z dokonaniem zabiegów na ciele, zwłaszcza pobraniu krwi, włosów lub wydzielin organizmu oraz pobraniu wymazu ze śluzówki policzków” - wskazał.