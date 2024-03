Część oskarżonych została uniewinniona, zaś część spraw sąd umorzył. Pozostali oskarżeni zostali skazani na kary więzienia w zawieszeniu oraz grzywny i okresowe zakazy uprawiania zawodu. Wśród oskarżonych był m.in. adwokat Paweł K., który zasłynął słowami o "trumnie na kółkach". W ten sposób odniósł się do samochodu, w którym zginęły dwie kobiety w wypadku pod Olsztynem. Według prokuratury, to Paweł K. był sprawcą tragedii. Jego proces w sprawie wypadku toczy się w Olsztynie, zaś w Gostyninie został skazany na trzy miesiące więzienia w zawieszeni na rok, pięć tysięcy złotych grzywny i roczny zakaz uprawiania zawodu. Inny znany adwokat Eugeniusz Z. został skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 12 miesięcy, 10 tys. zł grzywny i 5-letni zakaz uprawiania zawodu. Był to najsurowszy wyrok - czytamy w "Dzienniku Łódzkim".

