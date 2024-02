Kto może zgłosić się do konkursu na prokuratora krajowego

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej resortu sprawiedliwości, kandydat na stanowisko prokuratora krajowego musi: posiadać co najmniej 15 lat doświadczenia na samodzielnym stanowisku prokuratora, przedstawić w formie pisemnej: drogę zawodową, z uwzględnieniem informacji o prowadzonych lub zakończonych wobec niego postępowaniach dyscyplinarnych oraz zaprezentować koncepcję funkcjonowania prokuratury.

Każdy kandydat musi przedstawić listę poparcia dla swojej kandydatury, podpisaną przez co najmniej 50 prokuratorów w służbie czynnej lub asesorów prokuratury.

Kandydatury ubiegających się o objęcie urzędu Prokuratora Krajowego oceni powołany przez Ministra Adama Bodnara specjalny dziewięcioosobowy zespół. Jak podaje MS, na jego czele stanie przewodnicząca Maria Ejchart, wiceministra sprawiedliwości. W składzie znajdą się: dwaj - wskazani przez ministra Bodnara - doradcy społeczni, dwaj przedstawiciele Krajowej Rady Prokuratorów, dwaj – wskazani przez ministra - specjaliści w zakresie nauk prawnych oraz po jednej osobie wskazanej przez Naczelną Radę Adwokacką i Krajową Izbę Radców Prawnych.

Powołany zespół oceni zgłoszenia kandydatów pod kontem formalnym. Lista zakwalifikowanych do udziału w konkursie ma zostać opublikowana najpóźniej 21 lutego. Następnego dnia z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. Będą one miały charakter jawny. Jak podaje MS, kandydaci zobowiązani będą do przedstawienia swojej koncepcji funkcjonowania prokuratury w aspekcie strzeżenia praworządności, w tym skutecznej realizacji funkcji ścigania karnego. Będą też odpowiadać na pytania członków zespołu, którzy dokonają merytorycznej oceny kwalifikacji kandydatów i wybiorą osobę o najwyższych kompetencjach.