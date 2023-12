TK umorzył postępowanie ws. obowiązkowej przynależności radców i adwokatów do izb

W kwietniu zeszłego roku grupa posłów Zjednoczonej Prawicy złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą przepisów stanowiących o obowiązkowej przynależności do izb radcowskich i adwokackich ze względu na miejsce zamieszkania lub prowadzenia kancelarii. Chodziło tu odpowiednio o art. 38 prawa o adwokaturze, oraz art. 49 ust 1 i 3 ustawy o radcach prawnych. Do postępowania przyłączył się m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, zwracając uwagę na niedopuszczalność wydania wyroku. W grudniu tego roku TK umorzył postępowanie — ze względu na wygaśnięcie mandatów posłów-wnioskodawców wyniku upływu kadencji Sejmu.

Reklama

Przedstawiciele samorządów prawniczych od dawna wskazywali na brak podstaw do złożenia takiego wniosku, wskazując iż w rzeczywistości chodziło o ograniczenie niezależności i samorządności zawodów zaufania publicznego. Teraz nie kryją zadowolenia z umorzenia postępowania.

Czytaj więcej Zawody prawnicze Dodatkowe samorządy prawnicze nie poprawią sytuacji Prokurator generalny zgadza się, że obowiązkowa przynależność do korporacji radców prawnych i adwokatów w oparciu o czynnik terytorialny jest niezgodna z konstytucją.

-Oczywiście jest to dobra wiadomość dla naszego samorządu. Postępowanie przed TK ze względu na zasadę dyskontynuacji zakończyła decyzja proceduralna. Jakiekolwiek rozstrzygnięcie merytoryczne budziłby wątpliwości co do konstytucyjności, dlatego zapadłe postanowienie jest jedynym właściwym. Mam nadzieję, że taki pomysł więcej nie powróci. -przyznaje Włodzimierz Chróścik, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

-Wnioskodawcy od początku wzięli sobie za cel zawody zaufania publicznego. To się wpisywało w politykę poprzedniej władzy, która nie akceptowała niezależności i samorządności, która jest immanentnie związana z tymi zawodami. - stwierdza z kolei Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej -Było to elementem szerszego planu, czyli próby dekompozycji zawodów zaufania publicznego w Polsce. Potwierdzeniem tego jest wniosek, złożony w ostatnich dnia urzędowania przez pana ministra Ziobrę w odniesieniu do samorządu lekarskiego.