A czy choćby wśród dziennikarzy jest inaczej? Gdy następują momenty ważnych decyzji, to w każdym środowisku dochodzi do gorących starć, bo ludzie mają prawo do swoich poglądów i grupowania się wokół nich.

Trzeba patrzeć krytycznie na siebie, mieć autorefleksję. Ale zrzucanie wszystkiego, co złe, na prokuratorów, jest przesadą. Problemy są także gdzie indziej, np. w archaicznym modelu policji. Przede wszystkim zaś ze strony polityków, a to oni uchwalają ustawy, nie było nigdy chęci do gruntownej reformy prokuratury. W najlepszym razie wdrażano jakieś rozwiązania zatrzymujące się w pół drogi.

A co z rozliczeniami w prokuraturze?

Jeszcze raz powtórzę – jestem twardym przeciwnikiem dintojry i komisji weryfikacyjnych dla prokuratorów w czyimkolwiek wydaniu. Ale niegodziwości, a tym bardziej przestępstwa wewnątrz naszej instytucji muszą być rozliczone. Lecz nie odpowiedzialnością zbiorową, tylko rzetelnymi postępowaniami przed sądami dyscyplinarnymi i karnymi. Zachowując wszelkie proporcje, gdyż nie zamierzam nikogo obrażać, po II wojnie światowej alianci nie rozstrzeliwali hurtowo pokonanych Niemców, tylko przeprowadzili mniej lub bardziej skutecznie szereg procesów karnych, ze świadkami, dowodami z dokumentów, zdjęć, ale i z prawem do obrony itp. W ten sposób należy obejść się z okresem 2016–2023, a także z wcześniejszym, jeżeli nie doszło do przedawnienia.

Podam jednak przykład, który mnie zbulwersował, choć staram się w swych wypowiedziach publicznych abstrahować od pojedynczych zdarzeń i osób, a skupiać na konstrukcjach, mechanizmach i procesach. Zastrzegam, że opieram się tylko na doniesieniach medialnych i szczątkach informacji środowiskowych. Dlatego właśnie tak ważne jest rzetelne, zgodne z regułami sztuki postępowanie wyjaśniające. Otóż w 2019 r. starszy wiekiem prokurator ze Szczecina został delegowany do pracy w Przemyślu, jak sądzę bez swej zgody, i następnie tuż pod jej koniec delegację mu wydłużono o kolejne kilka miesięcy. Wówczas zmarł na zawał serca. Wiele może wskazywać, że tak drastyczne przeniesienie było jakąś retorsją, choć nie wiem, za co. Jeżeli śledztwo potwierdziłoby to, to dla osoby, która taką zemstę zastosowała, wedle mnie nie ma miejsca wśród prokuratorów. Ale nie ja o tym będę decydował, tylko sądy, a ta osoba ma prawo się bronić. Dla wyjaśnienia i ukarania za nieprawości mamy więc procesy, a nie arbitralny odwet. A jeśli nie można czegoś udowodnić sądowo, to jeszcze jest ostracyzm czy odsuwanie na tzw. boczny tor. Jeśli jako środowisko czy jego odpowiednie części nie będziemy izolować ludzi, którzy teraz czy kiedyś w szerszej opinii splamili rotę naszego ślubowania, to sami sobie narzucamy takie, czyli marne, a nie inne, standardy postępowania i wystawiamy świadectwo.