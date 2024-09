Chodzi o Elektroniczną Autoryzację Podróży (ETA) - system, który działa od 2023 r. ale tylko dla sześciu państw z Zatoki Perskiej. Teraz stopniowo będą nim obejmowani podróżni z pozostałych państw objętych ruchem bezwizowym. Od 8 stycznia 2025 r. na podróżnych z USA i Kanady, a od 2 kwietnia 2025 r. – na Europejczyków. Celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa granic i skuteczniejsze zarządzanie przepływami migracyjnymi.

Elektroniczna Autoryzacja Podróży (ETA) także dla Polaków wjeżdżających do Wielkiej Brytanii

ETA będą musieli mieć także obywatele Polski. Chyba że jednocześnie mają paszport brytyjski lub irlandzki. Zwolnione z obowiązku posiadania autoryzacji będą również osoby posiadające prawo do mieszkania, pracy lub studiowania w Zjednoczonym Królestwie, w tym posiadacze statusu osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej.

Kiedy, jak i gdzie złożyć wniosek o ETA. Ile kosztuje Elektroniczna Autoryzacja Podróży

Wniosek o wydanie ETA będzie można składać już od 5 marca 2025 r. na rządowym portalu www.gov.uk/guidance/apply-for-an-electronic-travel-authorisation-eta lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej „UK ETA”, dostępnej w App Store i Google Play Store. Dokument zostanie wydany w ciągu trzech dni roboczych i cyfrowo przypisany do paszportu podróżnego. Koszt wydania ETA to 10 funtów brytyjskich (ok. 50 zł).

ETA będzie ważna przez dwa lata lub do zakończenia ważności paszportu, jeśli jego ważność jest krótsza. W tym czasie można wielokrotnie podróżować do Zjednoczonego Królestwa w celach turystycznych, odwiedzin bliskich, sprawach biznesowych, krótkoterminowych studiów lub tranzytu bez przechodzenia przez brytyjską kontrolę graniczną. ETA nie uprawnia natomiast do dłuższego pobytu w Wielkiej Brytanii tj. powyżej sześciu miesięcy, a także podejmowania jakiejkolwiek pracy u brytyjskiego pracodawcy czy prowadzenia działalności gospodarczej. Nie daje też prawa ubiegania się o zasiłki. Co istotne, dokumentu nie będzie można wykorzystywać do regularnych, następujących po sobie wizyt, które mogłyby sugerować próbę osiedlenia się w Zjednoczonym Królestwie.