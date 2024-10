Rozbił autobus, a teraz potrącił pieszego. „Poczynił przygotowania do ucieczki z kraju”

Prokuratura zarzuciła wówczas Tomaszowi U. naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym oraz "niedostosowanie taktyki i techniki jazdy do zmieniającej się sytuacji drogowej"

Sprawca miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Był to Tomasz U., który przed czterema laty jako kierowca miejskiego autobusu doprowadził do innego wypadku w Warszawie. Kierowany przez niego pojazd z pasażerami spadł z wiaduktu. Zginęła jedna osoba, kilkanaście zostało rannych.

Prokuratura zarzuciła wówczas Tomaszowi U. naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym oraz "niedostosowanie taktyki i techniki jazdy do zmieniającej się sytuacji drogowej", co uniemożliwiło mu zahamowanie, a w konsekwencji doprowadziło do katastrofy w ruchu lądowym. Sąd skazał go na 7 lat wiezienia oraz orzekł wobec niego sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Wyrok był jednak nieprawomocny, a obrońcy złożyli apelację.

— Sprawca w godzinach porannych odwoził konkubinę do miejsca pracy. Wracając do miejsca zamieszkania, potrącił mężczyznę, który dość szybkim krokiem wszedł na pasy przy zmieniających się światłach — opisał Piotr Skiba.

Dodał, że sprawca zbiegł z miejsca zdarzeniem elektrycznym volkswagenem, który był własnością firmy leasingowej. — Skierował się następnie pod Pruszków, gdzie w jednym z lasów porzucił samochód, wyrzucił kluczyki i telefon komórkowy. Następnie wrócił do Warszawy i poczynił przygotowania do ucieczki z kraju — stwierdził.