Czytaj więcej Komentarze Michał Szułdrzyński: Wypadek na Trasie Łazienkowskiej, wypadek na A1, czyli zgubne skutki „trybu Boga” Na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie doszło do tragedii, bo kierowca nie tylko złamał przepisy i ograniczenia prędkości, ale też przestał czuć się odpowiedzialny za innych i przeszedł – jak to nazwał Marcin Matczak – w „tryb Boga”.

Wersja ta była sprzeczna z filmem, który pojawił się w internecie (zarejestrował je samochód z kamerką jadący po przeciwnym pasie). Widać na nim rozpędzony samochód, który miga światłami i „przegania” z pasa jadący przed nim pojazd. Następnie dochodzi do zderzenia, kia zostaje przez BMW zepchnięta na bariery. W wypadku zginęło małżeństwo z pięcioletnim dzieckiem, ich auto stanęło w płomieniach.

Paulina Matysiak: Nie zagłosowałabym za rządem Donalda Tuska

Posłanka Partii Razem twierdzi, że jest niezadowolona z tego jak wyglądał pierwszy rok rządów nowej ekipy. - Nie zagłosowałbym za rządem Tuska, gdybym wiedziała co zrobi - mówi Paulina Matysiak. - Gdyby rok temu Donald Tusk wyszedł i w swoim wystąpieniu opowiedział, co zamierza robić, jak zamierza przejmować telewizję publiczną, w jaki sposób zamierza podchodzić do prawa, że kiedy mu wygodnie, to będzie uznawał pewne przepisy, a kiedy mu niewygodnie to cóż... mamy demokrację walczącą... to myślę, że nie zagłosowałabym „za” - mówiła.