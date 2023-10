Tragiczny wypadek. Dwunastolatek rażony piorunem. Chłopiec w krytycznym stanie

W poniedziałek 2 października w godzinach popołudniowych na terenie szkoły Sele w Hertford rozgrywano piłkarski turniej okręgowy. Hertford to położone na północ od Londynu miasto w Anglii, ośrodek administracyjny hrabstwa Hertfordshire.

W pewnym momencie doszło do uderzenia pioruna. Kilka osób, w tym 12-letni chłopiec oraz mężczyzna po 50. roku życia, zostało poszkodowanych.

Dziecko rażone piorunem. Jego stan jest krytyczny

Pogotowie ratunkowe regionu East of England poinformowało, że dwunastolatek został przetransportowany do szpitala Addenbrooke w Cambridge. Stan dziecka jest krytyczny. Z kolei mężczyzna trafił do szpitala im. księżniczki Aleksandry w Harlow.

Oświadczenie w sprawie uderzenia pioruna wydały służby ratunkowe East of England. "O godz. 17:16 otrzymaliśmy zgłoszenie, że dwie osoby, 12-letni chłopiec i mężczyzna w wieku 50 lat, zostali porażeni piorunem na Welwyn Road w Hertford" - czytamy.