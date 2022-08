Agencja AFP informując o wypadku i powołując się na rzecznika chorwackiej policji podaje, że ofiarami wypadku są obcokrajowcy. O wypadku poinformowała też agencja Reutera.



Reklama

Na odcinku, na którym doszło do wypadku, miało obowiązywać ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę.

Na razie nie ma oficjalnych informacji o przyczynach tego wypadku, ani o okolicznościach, w jakich do niego doszło, ale nieoficjalnie podawana jest hipoteza, że kierowca najprawdopodobniej zasnął za kierownicą. Policja jest na miejscu i prowadzi dochodzenie, a zespoły ratunkowe i strażacy zostali wezwani na miejsce, aby pomóc w ratowaniu ofiar.



- Mogę potwierdzić, że ten wypadek miał miejsce - mówił w rozmowie z TVN24 rzecznik MSZ, Łukasz Jasina. Jasina dodał, że na miejscu wypadku są już przedstawiciele polskiej placówki dyplomatycznej w Chorwacji - polski konsul i wicekonsul.

- Mamy potwierdzone informacje o 11 ofiarach śmiertelnych, 34 osoby są ranne, w różnym stopniu - dodał.

Reklama

- Wszystkie ofiary to polscy obywatele. Możemy to w tym momencie potwierdzić. Autokar ma warszawskie rejestracje. Na miejscu zdarzenia jest już nasz konsul. Będziemy w najbliższym czasie uruchamiali infolinię dla bliskich (ofiar i poszkodowanych w wypadku) - mówił Jasina ok. 9:45. - W stanie ciężkim jest ogromna część tych osób, które są ranne - dodał. - Z tego co słyszę była to zorganizowana wycieczka, niekoniecznie o celu turystycznym - mówił też. Dopytywany stwierdził, że autokar mógł jechać do Medziugorie. Ok. 10:30 Jasina podał, że autokar miał numer rejestracyjny z Grodziska Mazowieckiego.



Premier Mateusz Morawiecki poinformował na Twitterze, że ofiary wypadku to pielgrzymi, którzy zmierzali do Medziugorie. Premier poinformował, że do Chorwacji udaje się minister zdrowia, Adam Niedzielski i wiceszef MSZ, Marcin Przydacz.

"W związku z tragicznym wypadkiem polskiego autokaru w Chorwacji, w wyniku którego zginęło 11 osób a 34 są ranne, we współpracy z chorwackimi służbami ratowniczymi i władzami podejmujemy wszelkie możliwe działania aby pomóc naszym Rodakom. Rodzinom Ofiar składam wyrazy współczucia" - napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda. Kondolencje rodzinom ofiar przekazał też szef MSZ, Zbigniew Rau.

Wicepremier Chorwacji, minister spraw wewnętrznych, Davor Božinović, na konferencji prasowej ok. godziny 10 potwierdził doniesienia chorwackich mediów, że jedna z osób poszkodowanych w wypadku zmarła w szpitalu. Tym samym liczba ofiar wypadku wzrosła do 12. Božinović mówił, że do szpitali w Chorwacji trafiły 32 osoby poszkodowane w wypadku. Jedna z nich zmarła w wyniku doznanych obrażeń.

Autopromocja Specjalna oferta letnia Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 5,90 zł/miesiąc KUP TERAZ

Ok. 10:30 śmierć dwunastej osoby potwierdził rzecznik MSZ.



Minister Niedzielski napisał na Twitterze, że odwiedzi szpitale, w których przebywają poszkodowani Polacy, wraz z dyrektorem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.



Reklama

Božinović mówił, że autobus jechał "z miejsca w pobliżu Warszawy" i wiózł pielgrzymów jadących do Medziugorie.

Chorwackie MSW w wydanym komunikacie potwierdziło, że w wypadku zginęło 11 osób.

Reklama

Do wypadku doszło na 62. kilometrze autostrady A4 między Jarkiem Bisaškim a Podvorecem, ok. 5:40 rano.

Chorwackie media podają, że ranni zostali zabrani do szpitali w Zagrzebiu i Varaždinie. 11 ofiar miało zostać przeniesionych do szpitali w Zagrzebiu. Na miejsce wypadku wysłano liczne karetki pogotowia, a także zespoły strażaków. Według informacji, które otrzymaliśmy do szpitala w Zagrzebiu przywieziono sześciu pacjentów, niestety jeden z nich zmarł po próbie resuscytacji. Jeden pacjent ma ciężkie złamanie podudzia i jest w trakcie operacji, nastoletnią dziewczynę przywieziono ze stłuczonym płucem, a trzech pozostałych pacjentów ma złamania, jednak nie wymagają one operacji.

Ruch na autostradzie A4 w kierunku Zagrzebia odbywa się obecnie jednym pasem.