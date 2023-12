Biedronka podniesie pensje znacznie powyżej inflacji

Największy polski detalista – sieć Biedronka podnosi wynagrodzenia pracownikom swoich sklepów oraz pracownikom centrów dystrybucyjnych zatrudnionym na stanowiskach początkowych. Pensje wzrosną o kwoty od 650 do 900 zł brutto miesięcznie, w zależności od stanowiska, doświadczenia i indywidualnych zadań.

Reklama

- Biedronka to godny zaufania i solidny pracodawca, który w czasach pełnych wyzwań zapewnia stabilne zatrudnienie. Poprzez zwiększenie wynagrodzeń doceniamy zaangażowanie naszych pracowników, jako firma podejmując zdecydowane działania, aby być pracodawcą pierwszego wyboru w Polsce. Biedronka jako lider niskich cen, jest również zdeterminowana do tego, by być liderem w docenianiu finansowym naszych pracowników – stwierdza w komunikacie prasowym Jarosław Sobczyk, dyrektor personalny i członek zarządu sieci Biedronka.

Czytaj więcej Handel Biedronka wprowadza elektroniczne etykiety do pierwszego sklepu Sieć Biedronka ma już 3,5 tys. sklepów, a w najnowszym z nich uruchamia projekt instalowania elektronicznych cenówek.

Podwyżki wyniosą średnio 17 procent (a więc będą wyższe od inflacji). W związku z nimi początkowa pensja sprzedawcy-kasjera rozpoczynającego karierę w Biedronce wyniesie, w zależności od miasta, od 4700 do 5050 zł brutto (od 3533,62 do 3772,45 zł netto). W przypadku sprzedawcy-kasjera z trzyletnim doświadczeniem wynagrodzenia wyniosą od 4850 do 5300 zł brutto (od 3636,40 do 3942,77). Początkujący kierownik sklepu będzie zaczynać karierę kierowniczą z pensją 6700 zł brutto (4897,1 zł netto). Magazynierzy zarobią od 5050 do 5300 zł brutto (od 3772,45 do 3942,77 zł).

Pracownicy mogą liczyć też na premie uznaniowe uzależnione od wyników sprzedażowych czy magazynowych. Na przykład w kwietniu 2023 otrzymali nagrodę za znakomite wyniki w 2022 roku, która wyniosła 3750 zł brutto.