Wybory prezydenckie 2025. PKW zakończyła przyjmowanie zgłoszeń kandydatów

„W wyniku dokonanej weryfikacji wykazu podpisów (w tym podpisów, które dołączono do zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego) stwierdzono, że do zgłoszenia dołączono 78 433 podpisy oraz 263 podpisy zweryfikowane jako nieprawidłowe przy rozpatrywaniu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego. W związku z niedołączeniem co najmniej 100 000 podpisów poparcia ich szczegółowa weryfikacja nie została przeprowadzona przez Państwową Komisję Wyborczą” - czytamy w uchwale.

Na weryfikację czekają także podpisy czterech kandydatów, których komitety wyborcze złożyły wymagane dokumenty w ostatnich dniach – 3 i 4 kwietnia. Są to:

Dawid Bohdan Jackiewicz (były poseł PiS, startuje jako niezależny);

Wiesław Lewicki (niezależny);

Romuald Tadeusz Starosielec (Ruch Naprawy Polski);

Paweł Jan Tanajno (Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców);

Krzysztof Jakub Stanowski (niezależny).

