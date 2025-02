Internet to pole bitwy – przyznają sztabowcy wszystkich sił. Niedawno o mobilizację w sieci, na zamkniętym spotkaniu w KPRM apelował premier Donald Tusk. A co na to sztab Karola Nawrockiego? - Ja się cieszę z tych obaw Donalda Tuska. Cieszę się, bo słyszałem bezpośrednio relacje świadków, że Donald Tusk bardzo docenił naszą aktywność w sieci. I tym samym straszył swoich posłów, że jak się nie uaktywnią, to przegrają wybory. Ale z drugiej strony oczywiście podchodzimy z wielką pokorą do tego i wiemy, że to może oznaczać dużą mobilizację po stronie ośrodka rządowego i po stronie Rafała Trzaskowskiego – mówił w podcaście „Pałac Prezydencki” poseł Adam Andruszkiewicz, który w sztabie Karola Nawrockiego odpowiada za kampanię w sieci.

Reklama

Nawrocki: Budowanie pozycji w sieci

Co było celem sztabu Nawrockiego w ostatnich miesiącach? - Pierwszym zadaniem było osiągnięcie takiej pozycji w mediach społecznościowych, byśmy mogli równać się z największymi rywalami – mówi Andruszkiewicz. Jak podkreśla, Karol Nawrocki wystartował w sieci z zupełnie innego pułapu niż główni kontrkandydaci, którzy przez lata budowali swoją obecność online. - Trzaskowski przez dekadę inwestował ogromne środki w swoją pozycję w mediach społecznościowych, my musieliśmy ten dystans szybko nadrobić - mówił Andruszkiewicz.

Konwencja programowa 2 marca – nowe podejście do prezentacji treści

Na początku marca odbędzie się konwencja programowa Karola Nawrockiego. Jak zostanie przedstawiona w sieci? "Nie wystarczy dziś 40-minutowe przemówienie – trzeba umieć pokazać program w krótkich, dynamicznych, atrakcyjnych treściach, dostosowanych do różnych platform" – zapowiada Andruszkiewicz.