Siedzący w areszcie Włodzimierz Karpiński zostanie europosłem

W jakiej sprawie podejrzany jest nowy europoseł, Włodzimierz Karpiński?

Karpiński jest podejrzany w tzw. aferze śmieciowej o przyjęcie 5 mln zł łapówki od firmy, która zajmowała się odbiorem i utylizacją śmieci w stolicy. Były skarbnik Warszawy od końca lutego siedzi w areszcie. Jeśli zostanie europosłem automatycznie otrzyma również ochronę immunitetową – musi wyjść na wolność, a zgodę na jego powtórne zatrzymanie musi wydać Parlament Europejski. Takiego przypadku nie było jeszcze w historii polskiego parlamentaryzmu.

– Jest to sytuacja nienormalna, wręcz kuriozalna. Na panu Karpińskim ciążą poważne zarzuty, nie jest on człowiekiem, który powinien trafić do europarlamentu. Ale formalnie rzecz ujmując, dopóki nie ma wyroku, to jest niewinny. Blokowanie mu drogi do europarlamentu byłoby krzywdzeniem go – mówi „Rzeczpospolitej” prof. Antoni Kamiński z PAN, były szef polskiego oddziału Transparency International. I zwraca uwagę, że immunitet poselski działa zbyt szeroko, tymczasem powinien być zawężony do spraw związanych ze sprawowaniem mandatu.