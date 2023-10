Zapytany, kto powinien być kandydatem opozycji na premiera, odpowiedział, że "naturalnym kandydatem powinien być lider największej partii opozycyjnej".

Czarzasty: Prezydent powinien upoważnić osobę z opozycji do tworzenia rządu

Zdaniem Czarzastego prezydent Andrzej Duda powinien upoważnić przedstawiciela opozycji do utworzenia rządu.

- Czy to zrobi? Moim zdaniem nie, bo myślę, że zrobi tak ostatni gest w stosunku do PiS-u, wyznaczy pana Morawieckiego, czy kogoś z PiS na premiera. Ta osoba nie stworzy rządu, bo ten rząd nie uzyska akceptacji Sejmu. I myślę, że pan prezydent wtedy im powie: "no, dałem wam szansę, nie zrobiliście tego" - ocenił.

Jednocześnie zdaniem Czarzastego ma to zapewnić PiS czas na "oczyszczenie szuflad". - Jestem pewny, że to jest czas na czyszczenie szuflad, że to jest czas na niszczenie śladów różnych świństw, bo jestem przekonany o tych świństwach, jestem naprawdę co do tego przekonany - mówił.