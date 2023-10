Reflektor na programy partii. OPZZ sprawdza deklaracje przed wyborami

Jak wypadły poszczególne ugrupowania? Wygrała Nowa Lewica – zgodność 11/11, potem PiS – 5/11, KO – 2/11, Bezpartyjni Samorządowcy – 1/11, Trzecia Droga – 0,5/11, rekordzistką jest Konfederacja notująca wynik ujemny: -4,5/11.

Po co robić takie badanie, skoro można się spodziewać, że najbliżej związków jest lewica? – Lewica odrobiła ogromną lekcję od czasów rządów Leszka Millera, dzisiaj to najbardziej propracownicza siła polityczna w Polsce. Reflektor to potwierdza. Lewica jest na pierwszym miejscu, ale za nią, z nie najgorszym wynikiem, uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość. Potem reszta. Na samym końcu zdecydowanie antypracownicza Konfederacja. OPZZ nie mówi, na kogo oddać swój głos. Każdy wyborca decyzję podejmie 15 października – podkreśla Piotr Ostrowski.