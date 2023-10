Anna Bryłka oceniła, że sukcesem Konfederacji w wyborach do Sejmu 15 października byłby dwucyfrowy wynik. Dodała, że każde zwiększenie poparcia w porównaniu z wyborami z 2019 r. będzie sukcesem dla partii. - To, co uważamy za największy sukces to przetrwanie czterech lat w całości jako Konfederacja. Nie jesteśmy partią sezonową, jak próbowano nas pozycjonować - mówiła w RMF FM kandydatka Konfederacji startująca z pierwszego miejsca listy swej partii w okręgu numer 37 (Konin).



Anna Bryłka zachęcała, by 15 października głosować na Konfederację. - Do wyborów idziemy z piątką Konfederacji - mówiła. - Niskie i proste podatki, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, mieszkania tańsze o 30 procent, obrót gotówkowy zagwarantowany w konstytucji, zero socjalu dla Ukraińców - wyliczała rzeczniczka partii kierowanej przez Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka, apelując o zapoznanie się z programem Konfederacji zatytułowanym "Konstytucja wolności".

Jaki wynik miała Konfederacja w wyborach do Sejmu?

W wyborach do Sejmu w 2019 Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość otrzymał 1 256 953 głosów (6,81 proc.). Konfederacja utworzyła w Sejmie jedenastoosobowe koło. W wyniku konfliktu wewnętrznego z współtworzącej Konfederację partii KORWiN (obecnie Nowa Nadzieja) odeszło trzech posłów - Jakub Kulesza, Artur Dziambor i Dobromir Sośnierz, którzy utworzyli koło Wolnościowcy.

Pod koniec lipca 2023 r. Sośnierz wrócił do Konfederacji i kandyduje ponownie z list tej partii, po rozpadzie koła Wolnościowców Dziambor jest posłem niezależnym i kandydatem Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe, zaś Kulesza nie ubiega się o miejsce w parlamencie.

W trakcie trwania kadencji do koła Konfederacji w Sejmie dołączyli Stanisław Tyszka (wcześniej Kukiz'15) oraz Anna Maria Siarkowska (wcześniej Suwerenna Polska).