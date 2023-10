Sondaż: Ilu Polaków zamierza wziąć udział w niedzielnym referendum

3. Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?

4. Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

Głosowanie przeprowadza się w tych samych obwodach głosowania, a więc i w tych samych lokalach wyborczych, przy użyciu tej samej urny wyborczej, do której wrzucane są karty do głosowania w wyborach do Sejmu RP, do Senatu RP, jak i karty do głosowania w referendum ogólnokrajowym oraz – czego wprost nie wskazano w wyjaśnieniach Państwowej Komisji Wyborczej – z zastosowaniem tych samych list wyborców i jednego miejsca na podpis wyborcy, który zgłasza się w celu zagłosowania.

Sondaż: Czy Polacy wezmą udział w referendum?

Czy wyborcy, którzy zamierzają udać się do komisji wyborczych, oddadzą głos również w referendum? Zapytano o to Polaków w sondażu United Surveys dla portalu wp.pl.

55,7 proc. respondentów odpowiedziało, że zamierza wziąć udział zarówno w wyborach parlamentarnych, jak i w referendum.