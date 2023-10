- Ile jeszcze możecie Polkom i Polakom wciskać ten idiotyczny kit? - kontynuował lider Nowej Lewicy.



Czytaj więcej Wojsko Gen. Waldemar Skrzypczak: Cała armia jest wrogiem ministra Błaszczaka - Dymisje obu generałów są tylko potwierdzeniem tego, że jest bardzo źle, że politycy zmanipulowali zupełnie generałów i kierownictwo polskich Sił Zbrojnych - powiedział "Rzeczpospolitej" gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych, komentując informacje "Rz", iż wypowiedzenia złożyli szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmund Andrzejczak oraz Dowódca Operacyjny gen. Tomasz Piotrowski.

- Nie jesteście nawet w stanie zapanować nad armią. Nie jesteście w stanie nią zarządzać. Nie jesteście w stanie prowadzić tak rzeczy, żeby nie było konfliktu. Konfliktu w polskiej armii, gdy mamy za granicą wojnę - oburzał się Czarzasty.



- Myślę, że bez względu na to, że stracicie władze już za tydzień to pan, panie ministrze, zamiast jeździć i roznosić swoje uloteczki, powinien pan podać się do dymisji - apelował do Błaszczaka Czarzasty.

- To jest kwestia honoru. Panie ministrze czy pan ma honor? - pytał lider Nowej Lewicy.



Włodzimierz Czarzasty: Andrzej Duda powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego, ale jej nie zwoła

- Nie będę się domagał zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego bo wiem, że prezydent jej nie zwoła. Uważam, że Rada Bezpieczeństwa Narodowego powinna być zwołana. Ale ja myślę, że prezydent tego nie zrobi, bo gdyby zwołał Radę uznałby, że jest problem. Po co na cztery dni przed wyborami zwoływać Radę Bezpieczeństwa i przyznawać, że wojsko, którym się zajmuje, jest w nieładzie. Przyznanie się do winy, że PiS mówi o bezpieczeństwie a tego bezpieczeństwa państwu nie daje to 2-3 punkty mniej dla PiS-u - mówił też zarzucając partii rządzącej, że ma "w nosie polskie bezpieczeństwo".