Joanna Scheuring-Wielgus w debacie TVP. To ją mamy zapamiętać

Promocja Biedronia

„Królowa jest tylko jedna” – promował ją Robert Biedroń podczas poniedziałkowej konferencji pod TVP, ale to chyba przesadny komplement. W lewicowej talii jest ich znacznie więcej. Joanna Scheuring-Wielgus ma jednak inną zaletę, która sprawiła, że ostatecznie to na nią padł wybór liderów lewicy. Ma silną pozycję, jest wiceprzewodniczącą NL - ale nikomu nie zagraża. A tego nie można powiedzieć o Agnieszce Dziemianowicz-Bąk, która swoich ambicji do kierowania całą formacją nie ukrywa. Większemu partnerowi w lewicowej koalicji – Nowej Lewicy - trudno byłoby się też zgodzić, by cały obóz reprezentowała kandydująca do Senatu Magdalena Biejat z mniejszego Razem. Spektakularne starcie z gigantami weźmie więc na siebie Scheuring-Wielgus. To dla niej ogromne ryzyko, ale i szansa na umocnienie pozycji. A dla lewicy okazja do pokazania, że w najważniejszych momentach potrafi oddać głos kobiecie, nawet takiej, która nie jest szefem.