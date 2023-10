Jan Tomaszewski: Spotkaliśmy się w połowie drogi z PiS-em

W Orłach Górskiego na co dzień walczyliśmy ze sobą w klubach, ale kiedy wkładaliśmy koszulkę z orzełkiem, to w sercu mieliśmy Polskę. Nie rozumiem, dlaczego ludzie wybrani przez Polaków do europarlamentu głosują przeciw narodowi np. ws. KPO czy likwidacji Turowa. Czy oni zdają sobie sprawę, że karzą nie tylko elektorat PiS-u, ale cały naród? Czy jeśli wpuścimy nielegalnych imigrantów, będą krzywdzili tylko wyborców PiS-u? Kolejna kwestia to reparacje. Popiera nas wiele państw i organizacji. Na koniec muszę powiedzieć o sprawie, która bulwersuje nie tylko mnie – atak na Jana Pawła II. Skoro ogłoszono go najpierw błogosławionym, a później świętym, to musieli rozpatrzyć przecież wszystkie za i przeciw. Te ataki są ohydne, bo dotyczą człowieka, który nie może się bronić.

Apeluję o zaprzestanie wojny polsko-polskiej, bo z tego cieszy się tylko Putin. Kłóćmy się na komisjach, ale jak występujemy na forum publicznym, reprezentujmy Polskę, bo ojczyznę mamy tylko jedną.

A jakie ma pan pomysły na sport?

Namawiałem już Zbyszka Bońka, by w każdej drużynie Ekstraklasy grało dwóch młodzieżowców, bo to będzie oznaczało, że każdy klub musi mieć pięciu takich piłkarzy na wypadek kontuzji czy innych zdarzeń. Popatrzmy, jak jest w Lechu, ilu tam występuje młodych chłopaków, a ilu już wyjechało. Sport jest najtańszą reklamą dla każdego kraju, a zawodników, którzy mają talent, trzeba znaleźć i oszlifować. Uzależniłbym dotacje dla klubów od osiąganych efektów. Niech trener, który wyłapie zdolnego zawodnika, otrzyma nagrodę za pracę. Trzeba wprowadzić też takie przepisy jak w Anglii czy Holandii. Jeśli przyjedzie piłkarz z zagranicy i nie przedstawi dowodu, ile rozegrał meczów w lidze czy reprezentacji, nie dostanie karty pracy.

Czy to są główne kwestie, którymi chciałby pan się zająć?

Z Bońkiem mamy różne zdania na różne tematy, ale to on wprowadził nas na światowe salony. Załatwił młodzieżowe mistrzostwa świata i Europy, dwa finały Ligi Europy, ale przede wszystkim otworzył wielu ludziom drogę do międzynarodowych organizacji. Stworzył Akademię Młodych Orłów. Mamy zdolną młodzież, tylko trzeba ją odkryć i monitorować. Mnie nie interesują wyniki reprezentacji do lat 21, lecz to, ilu piłkarzy trafi do tej pierwszej. Musi być dopływ świeżej krwi. Obecne pokolenie przegrało swoją karierę reprezentacyjną, bo przyjeżdża na zgrupowania jak na familiadę. Gdyby za trenera mieli Górskiego, byliby już medalistami mistrzostw świata i Europy.