- My w Trzeciej Drodze umiemy ze sobą współpracować. Dzielimy się zadaniami. Dzielimy się pracą. W poniedziałek Władysław Kosiniak-Kamysz pojedzie do Przysuchy, tam gdzie ucieka przed debatą Jarosław Kaczyński, żeby rozmawiać z ludźmi i mówić im, że "dość kłótni, do przodu" - zapowiedział Hołownia.



Reklama

Szymon Hołownia o TVP: Największy gruczoł jadowy w tej części Europy

- Ja z tym przesłaniem pójdę w miejsce, które proste nie jest, bo to największy gruczoł jadowy, jaki udało się wyhodować w tej części Europy, do Telewizji Publicznej. Trzeba tam iść z szacunku do Polek i Polaków, żeby powiedzieć im "dość kłótni, do przodu". Pojednanie jest w naszym zasięgu - zapewnił lider Polski 2050.



Hołownia potwierdził tym samym, że będzie reprezentował Trzecią Drogę w czasie debaty wyborczej w TVP, która odbędzie się 9 października o 18:30. Jarosław Kaczyński nie weźmie w niej udziału, bo, jak mówił, ma w tym czasie umówione spotkanie w Przysusze, gdzie ma rozmawiać o sprawach polskiej wsi. W debacie weźmie natomiast udział Donald Tusk.



Czytaj więcej Polityka Debata TVP: Wiadomo kto będzie reprezentował PiS Debata wyborcza odbędzie się w TVP 9 października, o godzinie 18:30. Koalicję Obywatelską będzie na niej reprezentował Donald Tusk. Wiadomo już też, kto będzie reprezentować Prawo i Sprawiedliwość.

- W następnych dniach znowu ruszymy w Polsce, tak aby ciszę wyborczą powitać tutaj, w Warszawie, niedaleko Sejmu, który - mam nadzieję - stanie się miejscem zmiany - dodał.