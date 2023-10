Czy rząd przedłuży taczę antyinflacyjną? Przed wyborami się nie dowiemy

Rzecznik był pytany co znajduje się w czarnej teczce Donalda Tuska, z którą po Polsce jeździ Mateusz Morawiecki.



Reklama

Co znajduje się w teczce Donalda Tuska, z którą jeździ Mateusz Morawiecki?

- To są te rzeczy, które Donald Tusk realizował i które ponowi, jeśli zostanie ponownie premierem. Tych rzeczy jest wiele: decyzje dotyczące wstrzymania pracy przy reformie VAT-u, uszczelnienie systemu VAT-owskiego, podwyższenie wieku emerytalnego, cała seria różnych decyzji - odparł.



Czytaj więcej Dane gospodarcze Ekonomiści z BNP Paribas: wojna z inflacją nie została wygrana Jeszcze w 2025 r. inflacja w Polsce będzie wynosiła średnio 4 proc., a jej powrót do celu NBP jest w takim horyzoncie niezwykle mało prawdopodobny. Obniżki stóp procentowych nie są w tych warunkach uzasadnione – oceniają ekonomiści z BNP Paribas Bank Polska.

Müller był następnie spytany o kwestię wieku emerytalnego i o to że w programie żadnej partii opozycyjnej, z wyjątkiem Konfederacji, gdzie dopuszczone jest to warunkowo, nie ma postulatu podniesienia wieku emerytalnego.



- To zerknijmy do programu wyborczego PO z 2011 roku. Czy tam była ta kwestia? A po wyborach to zrobili. Czy znalazła się tam kwestia podniesienia VAT-u, zabrania pieniędzy z OFE? Oni mają ukryty program wyborczy - przekonywał rzecznik.