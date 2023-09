Roman Giertych. Wszystkie twarze mecenasa, który walczy w okręgu z Jarosławem Kaczyńskim

Na TT Giertych umieścił kilka dni temu wymowne zdjęcia z Wąchocka i Skarżyska Kamiennej – auto ciągnące plakat wyborczy z jego zdjęciem. „Piękna pogoda dziś!” – napisał kandydat. Pytany przez media o to kiedy przyjedzie do Kielc, kluczy, stwierdzając że dziś wybory wygrywa się w internecie.

Giertych boi się zatrzymania przez CBA. Tyle tylko, że prokuratura nie złożyła do sądu nowego wniosku o aresztowanie Giertycha. Więc teoretycznie nie można go zatrzymać.

Politycy opozycji powtarzają, że „PiS poobijał całą rodzinę Giertycha”. I coś w tym jest. – Trudno prowadzić adwokatowi sprawy w sądach, nie pojawiając się w Polsce od lat. Substytucji nie można prowadzić w nieskończoność – mówi nam znany warszawski adwokat. Niewątpliwie odbija się to na kondycji finansowej kancelarii. W ubiegłym roku jego kancelaria (jest spółką) zakończyła rok ze stratą ponad 407 tys. zł, 2021 r. – ze stratą 255 tys. zł. We wcześniejszych latach była „na plusie”. Prokuratura w Lublinie nie trzyma już ręki na majątku Giertycha. – Żaden składnik majątku Romana Giertycha nie jest objęty zabezpieczeniem – mówi nam prok. Andrzej Jeżyński, rzecznik.

Giertych nie wygra z Kaczyńskim w Kielcach, ale ma szanse na mandat, którego częścią składową jest immunitet. Choć Giertych nie przyzna się, że i to skusiło go do kandydowania, jego opozycyjne środowisko nie ma złudzeń. – Roman nie jest typem człowieka, który podejmuje się czegoś gdy mu się to nie opłaca – mówi jeden z polityków, którzy go znają.

Kiedy pytamy polityków opozycji o to jaki jest naprawdę Roman Giertych i czy poza zmianą opinii wobec PiS, zmienił swoje ksenofobiczne, homofobiczne poglądy sprzed lat, nie wiedzą. – Mam do niego ograniczone zaufanie, ale doceniam za to co robi – mówi jeden z nich.