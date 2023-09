Sławomir Mentzen: Z Ryszardem Petru już nie debatuję

300+, laptop dla uczniów to też są niepotrzebne programy?

Przed 2015 rokiem nie było wyprawek, 300+, laptopów i jakoś ludzie żyli. Nawet dzieci się rodziło więcej niż obecnie, pomimo że ludzie zarabiali mniej niż obecnie. Wszystkie te projekty, propozycje PiS miały służyć wyłącznie temu, żeby więcej ludzi ich poparło w wyborach. One są zawsze wypuszczane przed wyborami, tak jak teraz 14. emerytura będzie wypłacana.

I PiS ma w sondażach coraz większe poparcie.

Tak, ale nie robiliby tego, gdyby nie mieli tego przeliczonego, że wpłynie to w jakiś sposób na wynik wyborczy. Ja się temu sprzeciwiam. To droga w złym kierunku. Jeżeli dalej tak jak obecnie wszystkie największe partie polityczne będą próbowały przekupywać Polaków ich własnymi pieniędzmi, to skończy się to bardzo źle.

W przyszłym roku mamy zaplanowany deficyt na poziomie 165 mld zł i to przy bardzo optymistycznym założeniu, że PKB nam wzrośnie o 3 proc. – a obecnie mamy już dwa kwartały z rzędu spadku PKB – oraz że wzrosną mocno wpływy z PIT i VAT. Czeka nas więc bardzo wysoki wzrost zadłużenia. Już od przyszłego roku będziemy musieli co roku pożyczać 400 mld zł, bo spłacamy stary dług, zaciągamy dużo większy nowy i jeszcze po dużo wyższym koszcie. Stary był na 2–3 proc., a nowe zadłużenie jest emitowane na 6 proc., więc koszty odsetek od naszego długu publicznego będą drastycznie rosły.

Czyli jeżeli PiS wprowadzi swoje propozycje, to Polska będzie zadłużona na pokolenia?

Już jest. Dług przekroczy 2 bln zł. Kiedyś przez całe lata udawało się go utrzymać poniżej 1 bln zł, teraz nagle wskoczył na 2 bln i będzie tylko rósł. To jest bardzo zła polityka i niestety muszę powiedzieć, że Platforma Obywatelska zamierza ją kontynuować, bo Donald Tusk wprost mówi, że utrzyma wszystkie świadczenia PiS-u i dołoży jeszcze swoje nowe. Absolutnie nie jest to żadna dobra zmiana. Platforma próbuje utrzymać kurs PiS w kierunku państwa socjalnego.

Czy gdyby PiS przegrało wybory, to moglibyście z partiami opozycyjnymi stworzyć rząd lub wspierać je w głosowaniach, poza formalną koalicją?

Arytmetyka sejmowa od pół roku wygląda podobnie, tylko wcześniej wszyscy mieli nadzieję, że uda im się nas politycznie zabić różnymi metodami. To się nie udało. Nie wierzę w uśmiechy tej części sceny politycznej do nas. Pamiętam przekazy zarówno Andrzeja Dudy, jak i Rafała Trzaskowskiego pomiędzy pierwszą a drugą turą wyborów prezydenckich w 2020 roku. Obaj wtedy twierdzili, że są zwolennikami niskich podatków, nigdy nie zgodzą się na jakiekolwiek ich podwyżki. Trzaskowski mówił, że pod kątem gospodarczym jest mu blisko do Krzysztofa Bosaka, miało się wrażenie, że zaraz nawet powie, że z chęcią pójdzie w Marszu Niepodległości. Oni tak tylko mówią, my w to absolutnie nie wierzymy. My doskonale wiemy, kim są ci ludzie, co oni chcą robić. To są rzeczy, których my robić nie zamierzamy.