Konfederacja szuka drogi na ostatnie tygodnie kampanii

Te wszystkie czynniki – tour liderów, konwencja, debaty oraz pozostawienie w lusterku wstecznym takich niefortunnych historii jak ta powyżej dotycząca psów – mają zdaniem naszych rozmówców z Konfederacji sprawić, że partia Mentzena i Bosaka odzyska kampanijny impet.

A co na to wszystko Jarosław Kaczyński? Jeden z naszych informatorów z klubu PiS podkreśla, że dla Nowogrodzkiej pierwszy i najważniejszy scenariusz to próba zdobycia po raz trzeci samodzielnej większości w Sejmie. Co, jeśli się nie uda? – Wszystko zależy od tego, jakiej liczby mandatów nam zabraknie. Czy będzie to pięć mandatów do większości, czy 20. To różnica – podsumowuje nasz informator. I na koniec przekonuje, że twierdzenie mówiące o tym, że Konfederacja może chcieć sojuszu z PiS, jest błędne. I dlatego zarówno oficjalnie, jak i nieoficjalnie politycy PiS deklarują, że chcą rządzić sami.

A w kuluarach Sejmu z wyników Konfederacji cieszą się politycy opozycji, którzy twierdzą, że to zmienia zasadniczo sytuację na starcie jesienią.