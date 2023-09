Poseł KO: Rafał Trzaskowski premierem? To naturalny kandydat na prezydenta

Z perspektywy bardzo wielu wyborców te wybory (prezydenckie z 2020 r. - red.) były bardzo nieuczciwe

- To są liderzy Koalicji Obywatelskiej, to są ludzie bardzo popularni, mają pomysł na to. Rafał Trzaskowski pokazuje całej Polsce, że my mamy pomysł także na przyszłość, że myślimy o tym, o czym mówi młode pokolenie: dobra edukacja, kwestie klimatyczne, kwestie praw człowieka, miejsce Polski w UE - wyliczał też Szłapka.



Poseł Koalicji Obywatelskiej: Donald Tusk ma wygrać wybory

A czy Trzaskowski może zostać kandydatem KO na premiera?



- Tu sytuacja jest jasna: jest lider PO, która jest największą partią opozycyjną i on jest naturalnym kandydatem na premiera. Z mojej perspektywy Rafał Trzaskowski jest naturalnym kandydatem na prezydenta w najbliższych wyborach prezydenckich - stwierdził poseł KO.



- Donald Tusk ma wygrać te wybory razem z Koalicją Obywatelską - dodał.



Szłapka był też pytany o słowa Donalda Tuska, który w czasie konwencji PO mówił, że Rafał Trzaskowski wygrał wybory prezydenckie w 2020 roku. Czy oznacza to, że KO będzie kwestionować mandat Andrzeja Dudy?