Czytaj więcej Wybory Sondaż: Koalicja Obywatelska zmniejsza stratę do PiS Niewiele ponad 5 punktów procentowych wynosi przewaga PiS nad Koalicją Obywatelską w najnowszym sondażu Instytutu Pollster dla "Super Expressu".

Z kolei w sondażu Kantar dla "Gazety Wyborczej" z 25 sierpnia PiS uzyskał 38 proc., KO - 30 proc., Lewica - 8 proc., a Konfederacja i Trzecia Droga - po 6 proc. To jedyny sondaż, w którym Trzecia Droga nie przekracza progu wyborczego dla koalicji.



Analiza sondaży: Średnie poparcie dla PiS znacznie mniejsze niż wynik w wyborach z 2019 roku

Średnie poparcie dla PiS w tych sześciu sondażach wynosi 35,4 proc. - a więc znacznie mniej niż w wyborach z 2019 roku, gdy PiS uzyskał 43,59 proc. Średnie poparcie dla PiS jest bliskie dla poparcia PiS-u z 2015 roku, gdy PiS uzyskał 37,58 proc. głosów.



KO uzyskuje w sześciu sondażach średnie poparcie na poziomie 28,8 proc. - co oznacza, że w stosunku do wyborów z 2019 zyskuje niewiele (wówczas uzyskała 27,4 proc. poparcia). Wynik KO jest jednak wyraźnie lepszy niż w 2015 roku (wówczas było to 24,09 proc.).



Konfederacja uzyskuje w sondażach średnie poparcie na poziomie niespełna 10 proc. (9,97 - przy zaokrągleniu do jednego miejsca do przecinku 10 proc.), Trzecia Droga - 9,2 proc., a Lewica - 8,5 proc.