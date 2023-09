Wybory 2023. Robert Bąkiewicz: Będę bronił praw kobiet

Robert Bąkiewicz i kandydat Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak rozmawiali na antenie Polsat News. Zarówno Bąkiewicz, jak i Frysztak będą ubiegali się o miejsca w Sejmie startując w wyborach 15 października z okręgu radomskiego.

Kim jest Robert Bąkiewicz?

Bąkiewicz zyskał rozpoznawalność jako organizator Marszu Niepodległości, który co roku przechodzi ulicami Warszawy. To założyciel Straży Narodowej, który od 2017 do 2023 r. był prezesem Stowarzyszenia Marsz Niepodległości.

O tym, że decyzją walnego zgromadzenia członków Robert Bąkiewicz został odwołany ze stanowiska prezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości informowali wiceprezes stowarzyszenia Witold Tumanowicz oraz ówczesny prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki, poseł Konfederacji. "Informacje o moim odwołaniu są nieprawdziwe" - komentował Bąkiewicz.

Czytaj więcej Wybory Piotr Gliński: Roberta Bąkiewicza ocenią wyborcy. Każdemu trzeba dać szansę - Robert Bąkiewicz od kilku lat pracuje społecznie, opiekuje się uchodźcami z Ukrainy. Mam zaufanie do polskich wyborców - oni ocenią również tego kandydata - mówi o kandydacie PiS w wyborach do Sejmu minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

Zarząd Stowarzyszenia Marsz Niepodległości zarzucał Bąkiewiczowi m.in. łamanie statutu i nieprzestrzeganie uchwał władz stowarzyszenia, a także podejmowanie działań na szkodę stowarzyszenia.