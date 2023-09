Lewica przedstawia swoje hasło. Obiecuje, że Polacy będą pracować krócej

Lewica mobilizuje kobiety i obiecuje krótszy czas pracy

Lewica mobilizowała też konkretne grupy wyborców przed wyborami 15 października. - Przed nami bój - i "stety" albo niestety, ten bój stoczą kobiety. Dziewczyny, te wybory to jest ten moment. To jest ten czas. Nasz czas i nasze zadanie. Nas, które od lat wychodzimy na ulice miast i miasteczek. 15 października odbędzie się najważniejsza z demonstracji. To będzie demonstracja naszej siły przy urnach wyborczych. Siły kobiet, siły Polek, siły zmiany. To jest ten moment! To jest nasz czas. Nie wolno nam go przegapić, nie wolno nam go zmarnować. Po raz pierwszy w historii w tych wyborach sprawy kobiet, nasze sprawy nie będą tematami zastępczymi. Nie da się ich zamieść pod dywan, przehandlować za ciche poparcie kościoła. Albo odstawić gdzieś na bok i liczyć na to, że nikt się nie zorientuje - podkreślała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

A Adrian Zandberg zapowiedział w trakcie konwencji zmiany na rynku pracy, które chce wprowadzić po wyborach Lewica. - Skrócimy czas pracy do 35 godzin w tygodniu i skokowo podniesiemy płace w budżetówce. W pierwszym roku rządów przeznaczymy 20 miliardów na budowę mieszkań - mówił. Lewica zaprezentowała też kampanijny autobus na jesienny etap kampanii wyborczej. A w kuluarach jej politycy podkreślali, że liczą na mocny, dwucyfrowy wynik w wyborach