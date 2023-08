Nowy sondaż IBRiS dla „Rzeczpospolitej”: PiS bez zmian, KO lekko w górę, Konfederacja trzecia

28,4 proc. Rosjan, którzy wzięli udział w internetowym sondażu przeprowadzonym przez think tank Open Minds Institute dla "The Sunday Times" uważa, iż katastrofa samolotu, którym leciał Jewgienij Prigożyn, była efektem celowych działań, ale Władimira Putina wini za to tylko 8 proc. badanych.