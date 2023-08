Ryszard Petru proponuje wyższy wiek emerytalny dla kobiet i niższy dla mężczyzn

- Uważam, że to jest sympatyczny, bardzo zaangażowany człowiek (...). To jakby już takie nowe pokolenie zupełnie tych buntowników rolnych, można powiedzieć. Racjonalne, bo to rolnictwo się bardzo zmieniło, to nie jest rolnictwo w kaloszach tylko bardzo zmechanizowane itd. - powiedział Petru.

- On ma swoją agendę. Nie jestem pewny, co w okresie najbliższych 6-7 tygodni jeszcze się pojawi. To jest szansa i zagrożenie jednocześnie, bo on jest bardzo wyrazisty i bardzo ma jednoznaczny stosunek w kwestiach rolnych - mówił.

Wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn

Były poseł został także w rozmowie z Radiem Zet zapytany, czy podniesienie wieku emerytalnego po wyborach parlamentarnych to dobry kierunek.

- Jestem zwolennikiem równego wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. Mamy bardzo duży rozjazd jeżeli chodzi o oczekiwaną długość życia między kobietami a mężczyznami - odpowiedział.