Generał Wiesław Kukuła mówi o wojnie. "Nie płacimy mu za straszenie"

Inne stanowisko wyraził Tobiasz Bocheński, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Powiedział, że kilkaset kilometrów od Polski wojska rosyjskie zabijają cywilów. Krytykował innych uczestników programu za to, że "ekscytują się" słowami polskiego generała o tym, że może być wojna. - Zakładam, że on mówił do ruskich generałów. I mnie to odpowiada, że jeżeli ruski żołnierz przyjdzie, postawi stopę na polskiej ziemi, żeby mordować Polaków i gwałcić Polki, to zostanie mu odstrzelony łeb - oświadczył były kandydat PiS na prezydenta Warszawy.

Gen. Wiesław Kukuła do dymisji?

- Jeśli okaże się, ze gen. Kukuła miał rację, to chciałbym, że jeżeli trzeba będzie stanąć z bronią w ręku, to będziemy mieć broń do wzięcia do ręki, a w chwili obecnej jej z całą pewnością nie mamy - powiedział z kolei poseł Konfederacji Przemysław Wipler. Europoseł Lewicy Krzysztof Śmiszek dodał, że jego słowa gen. Kukuły szokują. - Pan generał jest od tego, żeby doradzać i żeby prowadzić naszą armię tak, aby była zdolna do odporu - zaznaczył.

- Dla mnie, najlepiej, jakby się podał do dymisji - powiedział z kolei w Polsat News były premier Jan Krzysztof Bielecki. - I wtedy w ramach już emerytowanego wojskowego np. uformował jakiś legion ochotniczy, który by ruszył na front wschodni. Tam, na Ukrainie, potrzebują żołnierzy - mówił. Mieszko Pawlak, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta, ocenił, że żądania dymisji gen. Kukuły są "zdecydowanie za daleko posunięte".