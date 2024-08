Klub generałów z PRL znów współpracuje z Ministerstwem Obrony Narodowej

– Podpisanie ponownego porozumienia z MON mnie nie zaskakuje. Byłbym zaskoczony, gdyby go nie było – komentuje były wiceminister obrony Bartosz Kownacki z PiS. – Wybór partnerów do współpracy przez MON może nie ma większego znaczenia praktycznego, ma jednak symboliczne. Resort powinien chcieć nawiązywać do najpiękniejszych polskich tradycji wojskowych, a nie tych mrocznych i wstydliwych – dodaje.

I zauważa, że podpisanie porozumienia z MON to niejedyny sukces generałów. W maju klub poinformował na swojej stronie internetowej, że pod jego wpływem szefostwo MON zmniejszyło rolę IPN przy podejmowaniu decyzji o asystach wojskowych w trakcie pogrzebów.